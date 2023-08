Napoli-Osimhen: prospettiva 2027 con clausola Pressing azzurro per Gabri Veiga: la clausola rescissoria può essere rimodulata

In campo e a bersaglio: Victor Osimhen segna, regala l'1-0 al Napoli nel test con l'Apollon Limassol, l'ultima amichevole a Castel di Sangro verso il campionato e nelle ultime ore sono volati via anche gli ultimi dubbi. Diversi incontri, almeno una decina nelle sedi del ritiro azzurro, per trovare l'accordo dopo tanti rumors: il nigeriano guarda al 2027 con il Napoli anche se è innegabile che parte dei discorsi saranno rinviati alla prossima estate, ma intanto c'è lo sprint atteso dalla tifoseria con la conferma di Osimhen nella rosa a disposizione di Rudi Garcia per puntare al bis in campionato, al quarto tricolore.

Attaccanti a bersaglio nel test con l'Apollon

La punta ha siglato il vantaggio all'ora di gioco dopo un primo tempo senza reti e sbloccato poco prima della staffetta tra attaccanti. Fuori Osimhen, dentro Giovanni Simeone e l'argentino ha realizzato il raddoppio per la completa gestione dei minuti finali in cui il Napoli ha presentato anche Natan e Jens Cajuste. Il lavoro sottotraccia prosegue e con la sorpresa dell'arrivo del centrocampista svedese c'è il pressing su un profilo chiaro da tempo: Gabri Veiga. L'iberico classe 2002 rientra nell'ottica dell'addio potenziale di Piotr Zielinski anche se le due trattative non sembrano legate a doppio filo. La clausola rescissoria da 40 milioni potrebbe essere convertita in un'operazione da 35 più bonus e percentuale sulla futura rivendita.