Garcia: "Grazie ai tifosi, non vediamo l'ora di iniziare" Dopo le due settimane di ritiro a Castel di Sangro, i campioni d'Italia torneranno in campo lunedì.

"Ora che la preparazione è finita non vediamo l'ora di iniziare la stagione. Un ringraziamento a tutti i tifosi per l'affetto e la carica trasmessa tra Dimaro e Castel di Sangro a supporto di squadra, team e società. Forza Napoli". Lo ha scritto sul suo profilo Instagram il tecnico del Napoli, Rudi Garcia. Dopo le due settimane di ritiro a Castel di Sangro, i campioni d'Italia riprenderanno gli allenamenti lunedì pomeriggio all'SSCN Konami Training Center, in vista della prima sfida di campionato, sabato 19 agosto in casa del Frosinone.