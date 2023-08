Napoli, per il rinnovo (monstre) di Osimhen manca solo l'ufficialità Ingaggio superiore ai 10 milioni. Si attende Gabri Veiga e torna di moda anche Kopmeiners

Il rinnovo di Osimhen, l'arrivo di Gabri Veiga e forse anche quello di Kopmeiners. Sono al momento queste le operazioni che tengono impegnate la dirigenza del Napoli a qualche giorno di distanza dall'avvio del campionato. Praticamente fatta per il nigeriano: manca soltanto l'annuncio dell'accordo che lo terrà a Napoli almeno per un altro anno, ingaggio monstre, addirittura tra 12 e 15 milioni che lo portano vicino agli stipendi dei top club d'Europa e decisamente fuori dai parametri del Napoli. Prolungamento fino al 2026, dunque un anno in più rispetto all'attuale scadenza contrattuale mentre la clausola sarà di 150 milioni e valida per l'estero, non per l'Italia. Poi c'è Gabri Veiga: ieri in campo solo venti minuti col Celta Vigo e secondo i media spagnoli vicinissimo ormai al Napoli, anche perché è tornata in auge l'operazione che porterebbe Zielinski in Arabia Saudita. Per Veiga l'ammissione coi tifosi del Celta sulla probabile cessione e una foto nell'impianto sportivo di Vigo che sa molto di cartolina d'addio. Ma l'operazione Veiga non escluderebbe quella per Kopmeiners: l'olandese vorrebbe giocare la champions e spinge per l'ipotesi Napoli, De Laurentiis vorrebbe accontentarlo ma ci sono diverse difficoltà. Gasperini che già ha perso Hojlund non vorrebbe privarsi anche del gioiello di centrocampo e Percasse chiede cifre decisamente pretenziose