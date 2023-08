Napoli: Rui rinnova, Zielinski verso l'Arabia e Adl sogna Koopmeiners Le manovre di mercato della società azzurra

Verso la definizione degli ultimi tasselli per completare la rosa del Napoli. Mario Rui ha rinnovato, sarà ancora il professore dunque il titolare della fascia sinistra, Olivera permettendo. Per Zielinski invece pare sempre più vicina l'Arabia Saudita, i media locali parlano di firma già avvenuta e dunque di pochi dettagli che separano dall'ufficialità. 30 milioni per il cartellino, più ovviamente un ingaggio monstre per il calciatore e per il Napoli, al netto dell'addio di uno dei suoi beniamini, un'operazione che economicamente sarebbe un capolavoro: va via un calciatore di 30 anni a 30 milioni di euro, facendo realizzare una plusvalenza pressoché del 100 per cento rispetto a quando era stato acquistato a 23 anni. Soldi che saranno reinvestiti su Gabri Veiga, che aspetta solo il Napoli mentre De Laurentiis non molla Koopmeiners dell'Atalanta: un'operazione difficile, molto visto quel che chiede la dirigenza bergamasca ma che potrebbe avere alcuni elementi che l'agevolano, il primo è la volontà del calciatore di giocare la Champions, il secondo è la certezza ormai dell'arrivo di De Ketelaere in nerazzurro, un sostituto naturale di Koopmeiners.