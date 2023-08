Napoli, giornata decisiva per Gabri Veiga. Zielinski riflette sull'Arabia Il club azzurro è pronto a prendere il centrocampista del Celta Vigo

Il Napoli si sta avvicinando a grandi falcate verso quello che ormai è un obiettivo dichiarato: Gabri Veiga. Quella di oggi potrebbe essere una giornata molto importante nella quale il Napoli dovrebbe formalizzare un'offerta decisiva per trovare l'intesa col Celta Vigo. Il club di De Laurentiis sa che il club spagnolo vuole i circa 40mln della clausola per chiudere l'operazione, raggiungibili attraverso bonus e percentuale di rivendita.

Importante aggiornamento. L'operazione Gabri Veiga non dipende da Zielinski in Arabia, il Napoli vuole fare Veiga a prescindere. Zielinski non ha ancora deciso se andare o meno all'Al-Ahli, nonostante in Arabia siano fiduciosi in un suo sì. In realtà, anche per motivi familiari, la moglie spinge molto affinché Piotr rimanga al Napoli. Quindi non è da escludere che il giocatore alla fine decida di restare in azzurro.