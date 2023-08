IL PIZZINO SPOT di Urgo: La torre di Babele 2 Lozano non è Koulibaly

La prima mina vagante era - a detta di "chi ha penna" - il "Chucky" Lozano che, lo si sa da sempre, aspira al meglio e si considera un top player, non accettando decurtazoni di presenze, denaro o immagine. Ha un contratto che scade tra un anno e non è Kalidou Koulibaly, non gli interessa cioé far guadagnare qualcosina al Napoli e aspetta paziente (e satollo) che passi il suo tempo.

Forse non escluderebbe di andare perfino alla Juventus, se lo pagasse bene, o di dichiarare di esserne stato addirittura da sempre tifoso. La straziante storia del pullman almeno, però, ce la eviteremmo.