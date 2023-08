Anguissa, difficile il recupero per Frosinone: Cajuste subito in ballottaggio Il camerunense si sta allenando ancora a parte: sabato il debutto in campionato per gli azzurri

E' molto probabile che dopodomani all’esordio Garcia schiererà un “vecchio “ Napoli, cioè senza alcuno dei due nuovi acquisti. Più del brasiliano Natan - cui probabilmente sarà preferito in questa fase il più esperto Juan Jesus - ha probabilità di giocare lo svedese Jens Cajuste "ìche ha mostrato duttilità e spirito di adattamento alla sua prima uscita in azzurro. E, considerando la difficoltà di recuperare in tempo per Frank Anguissa, lo svedese è in ballottaggio con il macedone Eljif Elmas, naturalmente più “dentro” i meccanismi di squadra.

NOVITA' - Garcia sta cercando di inserire nuovi concetti in una squadra già rodata. E allora qualcosa di nuovo vedremo, proprio per stimolare il gruppo. E in questo senso - come già provato nelle amichevoli - è probabile che vedremo durante la gara Giacomo Raspadori esterno destro del tridente. Non manca la fiducia in Matteo Politano, ma con Hirving Lozano il cui futuro è ancora da scrivere, ecco che l’allenatore cerca soluzioni alternative e l’attaccante bolognese è sicuramente quello che più di tutti sa interpretare ruoli e situazioni tattiche diverse in una gara.