Attesa per Gabri Veiga: il Celta Vigo attende l'affondo del Napoli La conferma di Zielinski non dovrebbe mettere in dubbio l'arrivo dello spagnolo

Il Napoli è entrato nella settimana che porterà al debutto in campionato di sabato in casa del Frosinone: Garcia, che sta guidando gli allenamenti a Castel Volturno dopo i ritiri in Trentino e in Abruzzo, spera di recuperare Anguissa, il solo infortunato in casa azzurra. Domani in sede la presentazione dei due nuovi acquisti, il difensore Natan e il centrocampista Cajuste, che rilasceranno le loro prime dichiarazioni ufficiali ai giornalisti nel pomeriggio. Ma i due rinforzi non dovrebbero essere i soli, visto che il mercato della squadra partenopea è in fermento. Si starebbe avvicinando a grandi falcate verso quello che ormai è un obiettivo dichiarato: Gabri Veiga. Quella di oggi potrebbe essere una giornata molto importante nella quale il Napoli dovrebbe formalizzare un'offerta decisiva per trovare l'intesa col Celta Vigo.

Il club di De Laurentiis sa che il club spagnolo vuole i circa 40mln della clausola per chiudere l'operazione, raggiungibili attraverso bonus e percentuale di rivendita. L'operazione Gabri Veiga non dipende da Zielinski in Arabia, il Napoli vuole fare Veiga a prescindere. Zielinski non ha ancora deciso se andare o meno all'Al-Ahli, nonostante in Arabia siano fiduciosi in un suo sì. In realtà, anche per motivi familiari, la moglie spinge molto affinché Piotr rimanga al Napoli. Quindi non è da escludere che il giocatore alla fine decida di restare in azzurro. Sembra ormai sicura la conferma di Victor Osimhen, con i tifosi che aspettano l'annuncio per un rinnovo atteso da settimane, ma per ora non ancora formalizzato.