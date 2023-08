Cajuste: "È un onore essere al Napoli" Il nuovo centrocampista azzurro si presenta: «Posso occupare più ruoli"

"Per me è un grande onore essere al Napoli. Gioco nella squadra campione d'Italia e un Club che ha una grandissima storia".

Jens Cajuste parla in conferenza stampa all'SSCN Konami Training Center nel giorno della propria presentazione.

Qual è la tua posizione più naturale nel centrocampo?

"Posso giocare in diverse posizioni. Posso essere sia interno che mezzala più avanzata. Deciderà il mister quale sarà la collocazione migliore per me e per la squadra"

"Non mi piace molto parlare di me come singolo, posso solo dire che il mio obiettivo è quello di giocare per la squadra e per aiutare i miei compagni"

Speri di debuttare già sabato?

"Intanto sono felice di essere qui. Mi sento un pezzo di una grande macchina. Il mio ruolo è quello di essere a disposizione sempre, poi sarà il mister a scegliere quando arriverà il momento migliore per giocare"

Hai detto che sei in una grande squadra, quale compagno ti ha impressionato maggiormente?

"Per me è stata una esperienza straordinaria sin dal primo allenamento guardando l'intero gruppo. Sono rimasto colpito da tutti perchè questa rosa ha un livello di qualità altissima che non avevo mai visto da vicino in carriera"

"Ho seguito il Napoli l'anno scorso, ha disputato una stagione fantastica ed è una sensazione surreale ed allo stesso tempo eccitante essere qui oggi"

"Riguardo il mio ruolo sono al fianco di centrocampisti strabilianti, grandi campioni con i quali sono orgoglioso di giocare"

Perchè hai scelto Napoli?

"Diciamo che è stata la decisione più facile della mia vita. La squadra è straordinaria, c'è un mister di spessore internazionale, il Club è prestigioso e l'ambiente è speciale. Sono davvero felice di essere in questa città"

Che pensi del livello tecnico della Serie A?

"E' un campionato molto competitivo, l'ho osservato tanto a distanza e adesso è arrivato il momento di conoscerlo bene da vicino"