Gabri Veiga, lunedì le visite mediche a Roma In arrivo il centrocampista dal Celta Vigo

L’accordo fra Celta Vigo e Napoli ora c’è. Quello fra Gabri Veiga e gli azzurri era stato già raggiunto nei giorni scorsi. Manca solo l’ufficialità e probabilmente lunedì - dopo le visite mediche - il centrocampista diventerà formalmente un nuovo giocatore di Garcia. Uno dei colpi più importanti del mercato e anche il più costoso di questa estate. Al club spagnolo 30 milioni di base più altri 5-6 in bonus, risparmiandone altrettanti sulla clausola prefissata in quaranta milioni". Con la conferma di Zielinski e l’arrivo anche dello svedese Cajuste si può affermare senza timore di smentita che il reparto di centrocampo azzurro è oggi più forte di quello che ha vinto lo scudetto con Spalletti. Soprattutto più vario e completo come caratteristiche, visto che Cajuste può ricoprire più ruoli e aggiunge fisicità, mentre il gioiello dell’Under 21 spagnola - aggiunge qualità e imprevedibilità. Più che una alternativa a Zielinski