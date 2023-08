L'avvocato Grassani: "Spalletti non pagherà spontaneamente la penale al Napoli" Dopo la nomina dell'ex allenatore azzurro come ct della Nazionale

Luciano Spalletti e il Napoli verso un contenzioso, scrive il Corriere dello Sport nella versione on line riportando le parole di Mattia Grassani, consulente legale della società partenopea, dopo l'annuncio ufficiale di Spalletti da parte della Figc: "Spalletti non pagherà spontaneamente la clausola": questo il commento dello stesso Grassani al telefono con l'Ansa". Sarà quindi il Napoli evidentemente a doversi muovere per richiedere il rispetto del contratto stipulato dalle parti.