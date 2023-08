IL PIZZINO SPOT di Urgo: La torre di Babele 5 Osimhen alla fine è rimasto, con buona pace della stampa avversa...

Chiudiamo questo "romanzo" a puntate, parlando di Victor Osimhen. Qualche battuta del presidente sul "duecentino", i desiderata sauditi e dell'ex direttore sportivo del Chelsea, Michael Emenalo, attuale Director of football della Saudi Pro League, nigeriano come il calciatore partenopeo e suo grande amico ed estimatore, nonché la perfidia (che non manca mai) della stampa avversa e (purtroppo) anche non, ci hanno spinto ad attendere il momento dell'addio, che però non è arrivato. Con buona pace di tutti, così, pare che nel Napoli si parli la stessa lingua. Altro che torre di Babele!