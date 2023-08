Addio a Carlo Mazzone: allenò il Napoli nel 1997 Prima calciatore, poi tecnico dal 1968 al 2006: calcio italiano in lutto

Il calcio italiano è in lutto per la morte di Carlo Mazzone. L'ex calciatore e allenatore è scomparso all'età di 86 anni. Prima difensore di Latina, Roma, Spal, Siena e Del Duca Ascoli dal 1956 al 1969, poi la carriera da tecnico iniziata proprio nell'Ascoli dalle giovanili fino alla prima squadra: Mazzone ha allenato Fiorentina, Catanzaro, Ascoli, Bologna, Lecce, Pescara, Cagliari, Roma, Napoli, Bologna, Perugia, Brescia e Livorno per un percorso in panchina terminato nel 2006.

Il comunicato ufficiale della Lega Serie A

"Si è spento oggi all'età di 86 anni Carlo Mazzone. In occasione della prima giornata di Serie A TIM si terrà su tutti i campi un minuto di raccoglimento in ricordo del tecnico romano. Questo il commento del Presidente di Lega Serie A Lorenzo Casini: «Carlo Mazzone è stato un simbolo del calcio. Era il decano degli allenatori, con il record di quasi 800 panchine in Serie A. Ha dato tantissimo a questo sport sotto ogni profilo, tecnico, sportivo e umano. La Lega Serie A si unisce commossa al cordoglio della famiglia e di tutti i tifosi italiani».

Ulvieri: "Umanità speciale"

"La nostra era un’amicizia lunga mezzo secolo. Gli volevo bene, ci volevamo bene. - così il presidente dell'AIAC (Associazione Italiana Allenatori Calcio), Renzo Ulivieri - Lui allenatore della Fiorentina, a metà degli anni ’70, io alla guida della Primavera viola. Carlo era avanti, ma di parecchio. Tatticamente aveva idee che andavano oltre la tradizione del calcio italiano. Grande, ironico, di un’umanità speciale. E di una moralità sanguigna. Come si dice, un uomo verticale, nel suo caso, pervia di quella sua figura imponente, un omone verticale".

