IL PIZZINO SPOT di Urgo: Di necessità virtù Il Napoli vince a Frosinone e ricomincia... da dove aveva lasciato

Non ho guardato Frosinone-Napoli - ero in partenza dagli Stati Uniti e non potevo - ma le dettagliatissime notizie raccolte prima, durante e dopo le radiocronaca che ho comunque seguita (mi riservavo di riguardare il tutto al mio rientro a casa) mi dicevano di una squadra azzurra che non aveva ricominciato esattamente da dove aveva lasciato.

Certo c'è il mercato ancora aperto e le posizioni difformi tra chi paga e chi spera di avere di più fino all'ultimo minuto stridono tanto da far sembrare normale ciò che è un'abberrazione. Confesso di non esserne felice, ma farò (per ora) di necessità virtù.