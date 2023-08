Piccolo ritardo per Gabri Veiga, ma il centrocampista è atteso per le visite Restano da limare alcuni dettagli con il club spagnolo

"Napoli e Celta Vigo si sono detti praticamente tutto, hanno anche trovato l’accordo sui bonus, nel pacchetto ci sono trenta milioni di euro in contanti, cinque di benefit, una rateizzazione e pure la stretta di mano", Sul Corriere dello Sport si scrive così sulla trattativa per Gabri Veiga, con un piccolo intoppo che ha ritardato l'arrivo in Italia del centrocampista.

"Poi dal sabato sera alla domenica pomeriggio, nel meccanismo c’è finito qualche granellino di sabbia - tra provvigioni e diritti e d’immagine - e la vicenda è diventata improvvisamente opaca. Ma la diplomazia è scesa in campo e Gabri Veiga ci ha messo del suo: non si spezzano così i sogni di un ragazzo (21) che ha la possibilità di andare a giocare in Italia, con lo scudetto al petto, e poi di infilarsi pure in Champions League, che non è mica male".