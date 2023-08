Intoppo per Gabri Veiga, ma la trattativa resta in piedi Il Celta ferma il calciatore perché manca l'intesa sulla percentuale di rivendita: si tratta ancora

Il Napoli vuole concedere una percentuale di rivendita minima per Gabri Veiga e il Celta Vigo ha bloccato l'operazione, chiedendo una percentuale molto più alta o il pagamento della clausola di 40 milioni senza bonus o percentuali. Pausa di riflessione per provare a sistemare la questione. Il calciatore ha l'accordo con il Napoli da tempo e aspetta il via libera. Ovviamente l'annullamento delle visite di ieri non era dovuto a motivi personali del giocatore, così come non è vero che l'accordo tra i due club era chiuso e definito. Serve pazienza, ma la giornata di oggi dovrebbe essere decisiva.