Napoli, oggi la ripresa degli allenamenti: domenica arriva il Sassuolo Garcia spera di recuperare Kvaratskhelia

Tra campo e mercato. Mentre il Napoli si prepara per il ritorno agli allenamenti in vista della sfida contro il Sassuolo di domenica sera, i pensieri dei tifosi sono rivolti alle operazioni in entrata e in uscita. Mancano 11 giorni alla fine delle operazioni, ma c'è anche un timore relativo a Victor Osimhen. Le parole del bomber dopo la vittoria di Frosinone che ha concluso con un "vedremo a fine sessione cosa succederà", hanno un po' inquietato la piazza. In realtà il bomber ha parlato anche di "speculazioni" in merito alle voci su un suo trasferimento in Arabia Saudita, e ha confermato le "negoziazioni" in merito al nuovo contratto col Napoli. Il rinnovo va avanti, e quel "De Laurentiis is the boss", fa capire che a comandare è il presidente azzurro.

Non a caso lo ha tolto dal mercato definendolo incedibile, ma dovrà accontentarlo con un ricchissimo rinnovo, che farà diventare Osimhen il calciatore più pagato della Serie A. Sul fronte arrivi sale l'attesa per Gabri Veiga: il centrocampista del Celta Vigo era atteso oggi per le visite, ma c'è stato un ritardo. Evidentemente c'è ancora qualche dettaglio da limare, e bisognerà attendere. In dubbio Demme e Lozano, che sembrano sul piede di partenza. Entrambi non si sono visti a Frosinone. Per quanto riguarda il messicano, il suo erede potrebbe essere Lindstrom dell'Eintracht Francoforte, che il club azzurro avrebbe già bloccato.