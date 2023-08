Lunghe code "virtuali" per i biglietti di Napoli-Sassuolo Domenica il Maradona potrebbe essere sold out

È partita ieri mattina la vendita dei biglietti per Napoli-Sassuolo e NapoliLazio ed è stata subito molto lunga la coda sul web per acquistare un tagliando per il Maradona. Nei primi minuti della vendita oltre 12mila tifosi erano in coda, cifra che poi è aumentata nel corso della giornata. «La prevendita è riservata soltanto a chi è in possesso della Fidelity Card», ha detto Amedeo Bardelli, responsabile TicketOne. È un qualcosa alla quale i napoletani dovranno abituarsi per tutto il corso del campionato. La principale novità è la vendita in abbinato di due partite di campionato alla volta, così da anticipare e distribuire le vendite in maniera ottimale».