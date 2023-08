Garcia spera di recuperare Kvaratskhelia per il match col Sassuolo L'attaccante si era fermato per un affaticamento muscolare

Dopo i due giorni di riposo concessi da Garcia è tempo di tornare in campo per riprendere gli allenamenti. Dopo il successo all’esordio in campionato a Frosinone, il Napoli riprenderà oggi gli allenamenti all’Sscn Konami Training Canter. Gli azzurri preparano il match contro il Sassuolo,debutto stagionale allo Stadio Maradona, in programma domenica alle ore 20.45 per la seconda giornata di Serie A. Garcia conta di poter ritrovare subito Khvicha Kvaratskhelia, rimasto a casa a scopo precauzionale. Da recuperare anche Gaetano, alle prese coi postumi dell’infortunio.