IL PIZZINO SPOT di Urgo: I conti che mi tornano La difesa del Napoli dopo la prima uscita stagionale ha ampiamente convinto.

Nel far di conti dopo la prima uscita azzurra mi tornano quelli in difesa. Il "maestro" Mario Rui - come scritto qualche giorno fa sul profilo Instagram della SSC Napoli tra la costernazione generale - è rimasto "in cattedra". È appena arrivato il giovane brasiliano di piede sinistro Natan Bernardo de Souza che qualche giorno di ambientamento pure meriterà. E Zanoli pare non si muova alle cifre irrisorie proposte al presidente De Laurentiis da quei furbacchioni dei portoghesi, sponda Sporting, che ormai è noto comprano a poco e vendono a molto (ricordate Carlos Vinicius?).