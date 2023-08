IL PIZZINO SPOT di Urgo: I conti che (quasi) mi tornano Aspettando la firma di Osimhen ci sono ancora tanti nodi da sciogliere per l'attacco del Napoli.

Mi tornano un po' meno i conti là davanti. Dopo le turbolenze (smentite) di questa estate di Politano, che ha ben giocato contro il Frosinone e pure segnato un gol - un po' con la complicità del portiere dei ciocari però - e viste le presenze ormai certe nel prossimo campionato del "grande" Kvaratskhelia e del "rincalzo extralusso" del Cholito, restano dubbi sulla permanenza (e con che testa poi) del Chucky Lozano, sempre più dedito al gioco (pericoloso per tutti) del tira e molla, e sulla posizione in campo (a mio giudizio sbagliata) di Raspadori. E Osimhen non ha ancora firmato.