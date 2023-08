Riprende la trattativa per Gabri Veiga, ma l'accordo non c'è ancora Contatti continui per sbloccare l'operazione

Intoppo per Gabri Veiga, ma la trattativa va avanti. Ed è questa la notizia più importante. Sembrava tutto fatto, ma qualcosa è successo. Le versioni non concordano in pieno. C’è chi parla di uno stop tra il Napoli e il giocatore, con alcune problematiche economiche non risolte. Chi, invece, imputa al rapporto tra i club l’intoppo. E dovrebbe essere la versione più credibile, perché il Celta Vigo lascia intendere proprio queste. “Cambiate le condizioni”, la motivazione di uno stop arrivato proprio quando il calciatore era pronto a partire per l’Italia, domenica sera. Le visite mediche a Villa Stuart erano fissate per lunedì mattina, ma sono state cancellate. Tutto è saltato (per ora) perché quando i legali hanno finito di leggere i contratti definitivi tra i club avrebbero evidenziato discrepanze con l’accordo abbozzato qualche giorno prima.

In particolare il problema sarebbe sorto per la fantomatica percentuale di rivendita. Un nodo evidentemente spinoso. Per il Napoli è più bassa di quanto si aspettava ilCelta. GabriVeiga costa 40milioni di euro con la clausola rescissoria, ma il clubazzurro ha ottenuto di pagarlo meno. 32 milioni, più 2 di bonus e altri 2che dovrebbero rientrare proprio nella percentuale di rivendita. Proprio questa cifra non avrebbe fatto quadrare i conti. Il Celta avrebbe chiesto il pagamento della clausola, che non prevede bonus e percentuali di rivendita. La motivazione sarebbe nel dover investire subito sul mercato per prendereun difensore e un centrocampista. Il Napoli ha riaperto il discorso, impostando di nuovo la trattativa alla ricerca di una soluzione.

I colloqui sono andati avanti durante la giornata di ieri, con l’ad Chiavelli a seguire direttamente la trattativa. Non si stratta di incontri fisici, ma a distanza, con scambi di mail e di telefonate. Il calciatore, intanto, è tornato ad allenarsi agli ordini di Rafa Benitez e aspetta notizie. Lui l’accordo col Napoli lo ha e attende il via libera per partire. La sensazione è che l’affare possa sbloccarsi da un momento all’altro, e subito lo spagnolo partirà per Roma per le visite mediche. Cauto ottimismo, con la situazione che sembra sbloccarsi. Il Napoli aveva inizialmente pensato a Gabri Veiga come erede di Zielinski. Poi il clamoroso rifiuto del polacco nei confronti degli arabi, e il club azzurro che ha comunque deciso di procedere per Veiga. Forse la minore impellenza di avere il rinforzo ha portato De Laurentiis ha rivedere la cifra esoprattutto la formula di pagamento.

Da qui la minore fretta rispetto alle aspettative .Ma è anche vero che l’accordo sembrava chiuso, ma le letture dei lunghi contratti del Napoli hanno portato a voler rivedere alcuni aspetti. Nulla di insormontabile, anche se sembra che bisognerà aspettare qualche ora per avere una notizia definitiva. Ad oggi la trattativa prosegue, ma non si può escludere nemmeno un clamoroso dietrofront, ma non è questa l’intenzione del Napoli, che non molla il talento spagnolo. I tifosi aspettano, perché se Natan e Cajuste non hanno infiammato la piazza, l’arrivo di Veiga crea molte aspettative, visto che è dato come uno dei talenti del calcio spangolo. Giocatore che il Napoli ha scelto dopo averlo visionato sin da quando ha fatto gli esordi in prima squadra dopo il settore giovanile.