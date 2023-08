Lozano chiede un incontro con la società per trattare il rinnovo L'attaccante messicano non ha partecipato alla partita con il Frosinone

Non è corretto fare illazioni: da più parti arriva la conferma che Hirving Lozano non ha partecipato alla gara con il Frosinone perché non al meglio per qualche linea di febbre. Le voci di un “gelo” con la società per il suo futuro sono circolate, ma in realtà il messicano vuole trovare un accordo. Non ha chiesto la cessione, anzi, vorrebbe incontrare il ds Meluso per parlare del rinnovo. La proposta del Napoli, che il ragazzo già conosce, è di spalmare per i prossimi due il prossimo anno di contratto. Garcia gradirebbe parecchio la conferma del Chucky, che ha elogiato più volte in conferenza stampa.