Appello di Di Lorenzo: "Rivogliamo lo stadio tutto azzurro" Il capitano del Napoli lancia un appello ai tifosi verso Napoli-Sassuolo: "Comprate il biglietto"

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, attraverso un audio inviato a tutti i tifosi azzurri presenti nel canale broadcast della SSC Napoli su Instagram, ha lanciato un appello in vista dell’esordio in casa contro il Sassuolo: "Guagliò, sono il capitano. Stiamo per tornare a casa e lo stiamo facendo con lo scudetto sul petto. Quindi mi raccomando acquistate il biglietto perchè io e tutti i miei compagni vogliamo rivedere lo stadio completamente azzurro. Un abbraccio e ci vediamo presto, forza Napoli!".