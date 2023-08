Annullata la conferenza stampa di Garcia a Castel Volturno Appuntamento prima fissato e poi cancellato "per motivi tecnici"

Niente conferenza stampa da parte di Rudi Garcia. Oggi (e non domani) era previsto, in anticipo, l’incontro dell’allenatore coi giornalisti a Castel Volturno.Ma ieri il club ha annullato la conferenza “per motivi tecnici”, scusandosi per il disguido. Non è stato fissato un nuovo appuntamento, per cui stavolta Garcia non parlerà