Niente distrazioni dal calciomercato, il Napoli ora si concentra sul Sassuolo Domenica alle 20.45 si torna in campo al "Maradona"

Ancora una volta il calciomercato si rivela assai beffardo per il Napoli: è arrivato il classico colpo di scena che ha spiazzato tutti. Quando l'affare sembrava ormai fatto, Gabri Veiga è clamorosamente sfumato. Nella notte la notizia di un accordo a sorpresa, e forse addirittura segreto, con l'Al-Alhi. Veiga, quindi, andrà a giocare in Arabia: anche lui come i grandi ma attempati campioni che stanno scappando dai campionati europei. Sorprende che il centrocampista, ad appena 21 anni, faccia una scelta del genere. Di solito a rispondere alla chiamata Saudita sono giocatori più vicini alla fine della carriera. Da capire cosa sia accaduto realmente, col Napoli che secondo i media spagnoli aveva praticamente concluso l'affare superando gli ostacoli emersi domenica.

Si parlava anche di un accordo col giocatore, anche se le voci di problemi con le commissioni dell'agente, ma anche di difficoltà nella quadra economica con il Celta, potevano mettere a rischio l'operazione. A quanto pare l'Al-Alhi si è inserito con prepotenza strappando il sì del calciatore, che dovrebbe guadagnare 13 milioni a stagione contro i 2 e 6 offerti dal Napoli. La curiosità è che l'Al-Alhi è lo stesso club che aveva tentato Zielinski, e forse non a caso sui social sono apparse molte prese in giro da parte di tifosi arabi, ma anche alcuni sceicchi. Nel mirino proprio De Laurentiis e Zielinski. Qualcosa di simile accadde quando il Rens prese in giro il Napoli dopo che sfumò l'arrivo di Danso. Intanto Garcia pensa al Sassuolo: domenica ritroverà dal primo minuto sia Anguissa che Kvaratskhelia.