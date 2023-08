IL PIZZINO SPOT di Urgo: E tutti muti Fa ancora discutere il rigore assegnato al Frosinone: quella di Jaime Baez Stabile era simulazione.

Il fallo responsabile del rigore assegnato al Frosinone contro il Napoli dopo pochissimi minuti di gioco non c'era. È stato comunque un buon modo di cominciare il campionato - era quella la prima partita in assoluto del nuovo torneo con la vincitrice dello scorso appena scesa in campo - per questa classe arbitrale che dimostra sempre di più la sua partigianeria (antinapoli) e la sua mediocrità, che ne è presupposto imprescindibile. Ma la cosa più grave è la vergognosa simulazione di Jaime Baez Stabile, che è sembrato essersi spezzato una gamba quando era stato appena sfiorato. E tutti muti.