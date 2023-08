IL PIZZINO SPOT di Urgo: Il brand innanzitutto Federazione, arbitri e giornalisti di parte hanno già assegnato lo scudetto alla Juve...

Come alla fine della Santa Messa - mi si perdoni l'ardita associazione - anche questo campionato si può dichiarare "finito" e possiamo "andare in pace". Lo ha vinto senza particolare merito (come al solito) la Juventus (e chi sennò). Così hanno decretato federazione, arbitri e giornalisti (di parte). Eppure alla prima giornata contro l'Udinese non è che "gli unici veri bianconeri in campo" avessero proprio brillato, tra "un benevolo passaggio" avversario, un inesistente rigore concesso dall'arbitro (nel silenzio del VAR) e una paperissina del portiere friulano. Il brand innanzitutto.