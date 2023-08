Lozano, interesse del Psv: il messicano può partire in extremis Arriva una proposta per l'attaccante, coinvolto anche l'esterno Bakayoko

Arrivano ulteriori indiscrezioni dall'Olanda alla notizia della trattativa in corso tra il Napoli ed il Psv per Hirving Lozano trapelata nelle scorse ore. Secondo gli olandesi di Voetbalprimeur, non è escluso che l'affare possa coinvolgere anche Johan Bakayoko, talentuoso esterno destro 2003 da tempo accostato al club partenopeo. L'idea del Psv è di ingaggiare Lozano per una cifra intorno ai 10mln di euro mentre Bakayoko viene valutato intorno ai 30mln.