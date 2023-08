IL PIZZINO SPOT di Urgo: Si salvi chi può! Nel calcio, come su pochi altri argomenti, ognuno ha la sua verità e la difende.

Nel calcio, come su pochi altri argomenti, non c'è divisione tra bianchi e neri, destra e sinistra, guelfi e ghibellini. La massa non esiste, solo l'unità. Ognuno ha la sua verità e la difende - insieme alla fede incrollabile per la propria squadra del cuore - a costo della vita. Milioni di tifosi? Milioni di verità. Certo sfaccettate e con un humus comune, ma che possono anche essere tanto difformi da risultare poi contrapposte, pur essendo dallo stesso lato della barricata. È quello che succede da sempre e non fa eccezione neanche l'annata calcistica appena cominciata. Si salvi chi può!