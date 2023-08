I convocati per Napoli-Sassuolo: torna Kvaratskhelia. Assenti Demme e Gaetano Azzurri in campo questa sera al "Maradona" alle 20.45

Rudi Garcia ha diramato la lista dei convocati per Napoli-Sassuolo, gara in programma alle ore 20.45 allo Stadio Maradona per la seconda giornata di Serie A. Gruppo quasi al completo, solo due assene per l'allenatore francese: out Diego Demme e Gianluca Gaetano. RIspetto a Frosinone rientra Khvicha Kvaratskhelia. Ecco la lista completa.

CONTINI Nikita

GOLLINI Pierluigi

MERET Alex

DI LORENZO Giovanni

JESUS Juan

MARIO RUI Silva Duarte

NATAN Bernardo

OLIVERA Mathias

OSTIGARD Leo

RRAHMANI Amir

ZANOLI Alessandro

ANGUISSA Frank

CAJUSTE Jens

ELMAS Elif

LOBOTKA Stanislav

RUSSO Lorenzo

ZIELINSKI Piotr

LOZANO Hirving

OSIMHEN Victor

POLITANO Matteo

KVARATSKHELIA Khvicha

RASPADORI Giacomo

SIMEONE Giovanni

ZERBIN Alessio