IL PIZZINO SPOT di Urgo: Storta va e diritta vene Gianluca Gaetano ha due anni di più di Gabri Veiga e nulla ci dice che gli sia inferiore...

Acquisito lo smacco arabo, come se non fosse stata solo una battaglia ma addirittura la fine della guerra con tanto di resa incondizionata, e rubricati come necessari (e forse pure utili) gli sfottò che ci provengono da tutte le nobili tifoserie, italiane e non, non ci resta che ragionare a mente fredda e tirar fuori qualche considerazione, si spera felice, dalla vicenda Gabri Veiga. Gianluca Gaetano ha due anni di più dello spagnolo e nulla ci dice che gli sia inferiore. In più è napoletano e tiene ai colori della sua città come alla vita. E se fosse che "storta va e diritta vene"?