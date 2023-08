Lozano vicino all'addio: prosegue la trattativa con il PSV Il messicano dovrà ridursi lo stipendio. Il Napoli chiede 20 milioni

Corre verso l’Olanda Hirving Lozano. L’attaccante messicano del Napoli trattacon il Psv Heindoven per il ritorno in Olanda. Latrattativa sembra essersi messa sui binari giusti,perché l’attaccante ha accettato di abbassarsi l’ingaggio per tornare in Olanda. Oggi guadagna più di 4milioni, ma ha capito che rischia di finire fuori rosa dopo l’arrivo di Lindstrom. Il Napoli aspetta l’offerta giusta degli olandesi per chiudere il discorso: la richiesta iniziale era di 20 milioni di euro, mentre il Psv ne ha offerti 10. Come logica suggerisce, si può trovare un favorevole accordo a metà strada: 15 milioni per dare il via libera alla cessione in attacco entro venerdì.