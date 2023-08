Visite mediche per Lindstrom: il nuovo attaccante del Napoli vicino alla firma Nel pomeriggio sarà a Castel Volturno. Si attende l'annuncio di De Laurentiis

Visite mediche per Jesper Lindstrom. Il danese, sbarcato nella serata di lunedì sera a Roma, è arrivato a Villa Stuart per sostenere le rituali visite prima di firmare il quinquennale che lo legherà al Napoli. Il calciatore nelle prossime ore dovrebbe già aggregarsi ai compagni e a Rudi Garcia per conoscere i suoi nuovi compagni di squadra.