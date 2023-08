Napoli, con Lindstrom l'attacco è ancora più forte: Garcia sorride Il talento danese può fare l'esterno a destra, ma anche occupare altri ruoli

Arriva dalla Bundesliga il nuovo rinforzo del Napoli di Rudi Garcia. Sistemati tutti i dettagli con l'Eintracht Francoforte per il trasferimento di Jesper Lindstrom in Italia. Accordo totale raggiunto tra club sulla base di un prestito oneroso a 5 milioni con obbligo di riscatto a 20 milioni di euro (bonus compresi, intesa trovata anche tra il Napoli e il talento classe 2000. Il trequartista danese, capace di giocare su entrabe le fasce, è atteso a breve in Italia dove nella giornata di domani si sottoporrà alle visite mediche di rito che precederanno la firma sul contratto fino al 2028 (guadagnerà circa 2.3 milioni di euro a stagione) con il Napoli.

Ora il club azzurro è pronto a liberare Hirving Lozano: il Napoli ed il PSV Eindhoven si sono così avvicinati per quel che riguarda la valutazione del messicano. La cessione si può chiudere per 15 milioni di euro, con l'attaccante che si ridurrà lo stipendio. Domani la squadra riprenderà gli allenamenti: sabato si torna al Maradona per la sfida contro la Lazio. La squadra di Sarri è ancora a zero punti, e l'obiettivo degli azzurri è di riscattare una delle rare sconfitte della scorsa stagione.