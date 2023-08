IL PIZZINO SPOT di Urgo: Succederà ancora Ci risiamo con i favori arbitrali alla Vecchia Signora: e succederà ancora...

Ecco quello che è accaduto a Torino alla seconda di campionato tra Juventus e Bologna: al minuto 71 mentre un giocatore della squadra emiliana (allora in vantaggio per 1 a 0) stava per ribadire in porta una corta respinta del portiere di casa, un bianconero lo ha atterrato. Rigore ed espulsione? No, l'arbitro ha fatto finta di niente (e il VAR pure). Ha però ammonito il tecnico felsineo per proteste ed espulso un componente della sua panchina. Quanto accaduto è certo succederà ancora, anche perchè la settimana prima alla Vecchia Signora era già stato assegnato un rigore inesistente.