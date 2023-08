Napoli, il mercato in entrata dovrebbe essere chiuso Fino a venerdì, quando chiuderanno le operazioni, previste soltanto cessioni

RudiGarcia non lo ha chiesto chiaramente (e nemmeno alla società), però lo ha fatto capire. Gradirebbe un altro centrocampista, un incontrista. L’indizio è la sua proposta di spostare all’occorrenza Ostigard in mediana. Visto che il Napoli ha quattro difensori centrali sarebbe una piccola forzatura. Non è difficile, quindi, fare 2+2 eimmaginare che un altro mediano sarebbe apprezzato da Rudi. Ma nessuna richiesta, il Napoli va bene così. E infatti così dovrebbe restare. Confermato Gaetano (Frosinone solo alla finestra) e Demme che si proverà a piazzare. Prevedebili altri assalti a Zanoli e Zerbin, con quest’ultimo che forse potrebbe salutare in extremis.

Tutto ciò a meno che non ci sia una sorpresa: da Firenze si parla di Amrabat che sarebbe in attesa di una chiamata da Napoli. Il marocchino, che rifiutò l’azzurro anni fa, quando lasciò il Verona, è in uscita. Tuttavia dovrebbe essere solo una suggestione, in quanto il centrocampista spera piuttosto nella chiamata del Manchester United. E quindi non si esclude che mettere in mezzo il Napoli possa essere solo una manovra per “solleticare” gli inglesi. Ecco perché, salvo clamorose sorprese, non ci saranno altri arrivi.