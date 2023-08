Champions League, oggi i sorteggi dei gironi: il Napoli scopre le avversarie Appuntamento alle 18: per gli azzurri pericolo Real Madrid e Manchester United

Sognando Wembley, ma andando con i piedi per terra, con la consapevolezza che già solo ripetere il cammino dello scorso anno sarà un grande traguardo. Ma almeno il Napoli si leverà lo sfizio guardando tutti dall’alto, visto che per la prima volta sarà sorteggiata con le teste, e quindi nella prima fascia. Tutto pronto: stasera il Napoli scoprirà il suo cammino in Champions. Per la prima volta nella sua storia è riuscito a raggiungere i quarti di finale di Champions League. Eliminato dal Milan nel doppio Derby italiano, gli azzurri non sono riusciti a raggiungere la finale: ora ci riproveranno con un nuovo condottiero, ovvero Rudi Garcia. Visto il successo della scorsa Serie A, il Napoli è stato inserito nella prima fascia al sorteggio dei gironi di Champions: in questo modo eviterà una delle grandissime con cui condivide il titolo di teste di serie, ma rischia di avere nel proprio girone una delle big della seconda fascia.

PER IL NAPOLI UNA SFIDA contro le altre italiane non è possibile da regolamento: solamente dai quarti della Champions 2023/2024, eventualmente, la formazione campana potrà sfidare una tra Inter, Milan e Lazio. Il Napoli non sfiderà sicuramente le squadre con cui condivide la prima fascia, ovvero Barcellona, Manchester City, Bayern Monaco, Benfica, PSG, Siviglia e Feyenoord. Il sorteggio dei gironi porterà come di consueto le 32 squadre qualificate ai gruppi ad essere divise per tentare di raggiungeregli ottavi e in particolare la fase ad eliminazione diretta del torneo. Tutte a caccia del Manchester City, Campione in carica della Champions dopo il successo firmato Rodri in quel di Istanbul. C’è il ritorno della Lazio al posto della Juventus, con Inter, Milan e Napoli reduci rispettivamente dalla finale, dalla semifinale e dai quarti nella passata edizione del torneo. Completati i playoff, e dunque con la sicurezza delle ultime qualificate ai gironi di Champions, andrà in scena il sorteggio per determinare gli otto gruppi. Sono sei le squadre che ottengono il pass per i gironi tramite i playoff, così da completare il quadro dei gruppi di Champions 2023/2024. Le ultime arrivate, visto il basso ranking Uefa, sono state divise tra terza e soprattutto quarta fascia.

AL GRIMALDI FORUM di Montecarlo, Principato di Monaco, si svolgeranno i sorteggi per gli otto gironi di Champions 2023/2024. L’appuntamento è alle 20 (diretta Sky), ma il tutto inizierà solamente dopo la consueta presentazione delle squadre, dell’evento e dei premi per il miglior giocatore ed allenatore. Come di consueto non sono possibili incontri tra squadre della stessa nazione, unico paletto per definire i gironi: ogni squadra di prima fascia sfiderà una di seconda, terza e quarta, fino alla composizione totale degli stessi.

PRIMA FASCIA: Napoli, Barcellona, Manchester City, Bayern Monaco, Benfica, PSG, Siviglia e Feyenoord.

SECONDA FASCIA: Borussia Dortmund, Real Madrid, Manchester United, Atletico Madrid, Lipsia, Porto, Arsenal e Inter.

TERZA FASCIA: Lazio, Salisburgo, Milan, Shakhtar, Stella Rossa, Braga, Copenaghen

QUARTA FASCIA: Lens, Newcastle, Union Berlino, Galatasaray, Real Sociedad, Lens, Young Boys