IL PIZZINO SPOT di Urgo: Meglio il silenzio Il mancato arrivo di Gabri Veiga fa discutere ma il suo valore è ancora tutto da dimostrare.

Preferisco il Napoli che identifica il calciatore dal profilo giusto, quello "veramente" mancante nello scacchiere azzurro, non lo dice a nessuno, anzi depista tutti con presunte attrazioni fatali ora per questo e ora per quello, fa la trattativa in gran segreto e la chiude. Dopo, solo dopo, fa l'annuncio. Era già successo con Cajuste e Natan. Non è successo invece - purtroppo o per fortuna - con Gabri Veiga. Certo, altro valore (tutto da dimostrare) e altra risonanza internazionale. Ma dispiace soprattutto per il ragazzo, per quello che avrebbe potuto essere e che non sarà forse mai più.