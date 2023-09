Calendario Champions, si parte con la trasferta a Braga: poi il Real Madrid L'avventura del Napoli in Europa partirà mercoledì 20 settembre

La Uefa ha reso noto le date delle gare della fase a gironi di Champions League. Per il Napoli si parte da Braga il 20 settembre e poi la prima al Maradona sarà subito contro il Real Madrid e poi chiude l'andata la trasferta a Berlino. Ritorno contro i tedeschi che apre il ritorno, poi trasferta al nuovo Bernabeu ed infine chiusura in casa contro lo Sporting Braga. Azzurri che giocheranno sempre alle 21 tranne che nella quarta giornata in casa contro l'Union Berlino.

20 settembre 21.00 - Braga-Napoli

3 ottobre 21.00 - Napoli-Real Madrid

24 ottobre 21.00 - Union Berlino-Napoli

8 novembre 18.45 - Napoli-Union Berlino

29 novembre 21.00 - Real Madrid-Napoli

12 dicembre 21.00 - Napoli-Braga