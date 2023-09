IL PIZZINO SPOT di Urgo: Nessuno lo ha capito Contro l'ex Sarri nemmeno i giocatori hanno capito cosa aveva detto Garcia...

E venne il giorno (sempre lo stesso) in cui il Napoli incontrava il suo ex Comandante, ora fante, tra dito medio in bella vista, titoli a sei colonne da "giastafeste", presunti napoletani in cerca di riscatto (non si sa da che) o di rivincite (idem con patate). Il dato vero era la chiusura del calciomercato estivo, finalmente ma (ahimè) non in tutto il mondo all'unisono. Gli azzurri tornavano ancora al Maradona, questa volta contro i biacocelesti, quelli diversi da noi per sfumature non proprio cromatiche. Garcia in prepartita aveva detto qualcosa che non avevo capito. E i giocatori pure.