Il Napoli subito al lavoro: mercoledì la sfida Champions in casa del Braga Domani è già vigilia: gli azzurri partiranno per il Portogallo

È tornato subito al lavoro il Napoli. Dopo il pareggio con il Genoa, gli azzurri si sono rivisti a Castel Volturno per cominciare a preparare la sfida di mercoledì sera in casa del Braga. Garcia ha diviso il gruppo in due: chi ha giocato a Marassi ha svolto solo lavoro di scarico mentre tutti gli altri si sono allenati regolarmente. All’appello mancavano solo Gollini e Demme che hanno svolto lavoro personalizzato. Il tecnico francese rivedrà tutti questa mattina dove comincerà a fare delle scelte ben precise per latrasferta europea in Portogallo. Tornerà dal primo minuto Rrahmani così come Olivera a sinistra. Per il resto non ci dovrebbero essere altri cambi. Politano, dopo il gol del pareggio con il Genoa, ha il posto assicurato sulla destra. Anche perché l’infortunio è solo un lontano ricordo.