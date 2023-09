I tifosi vogliono l'esonero dell'allenatore: sui social l'hashtag è "#GarciaOut" Poca pazienza da parte dei supporters azzurri, che sono preoccupati per la mancanza di gioco

I tifosi invocano a gran voce, a suon di tweet, l'esonero di Rudi Garcia dopo il pari col Genoa. L'allenatore del Napoli è stato letteralmente "distrutto" dall'opinione pubblica coi social che sono specchio del pensiero comune della gente che vorrebbe subito l'addio del francese.

Ma la domanda ora è la seguente: chi è libero come allenatore? Tanti nomi, ma poche soluzioni. D'altronde appare difficile credere che uno come Conte possa accettare, oppure Zidane. Sono profili da top-club inavvicinabili per De Laurentiis, altrimenti ci avrebbe pensato già prima di Garcia.

Altri allenatori svincolati, giusto per fare cronaca, sono Lopetegui, Lampard, Potter, Blanc, Tudor, Nagelsmann e Galtier, questi ultimi che De Laurentiis contattò proprio prima di Garcia. La scelta è ricaduta sull'ex Al-Nassr per i tanti rifiuti ricevuti.