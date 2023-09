Garcia è preoccupato dalla difesa: serve stabilità Kim non ha ancora un sostituto, e sono troppi i gol subiti

Missione compiuta, ed era quello che contava. Il Napoli ha vinto la prima gara del girone di Champions League, battendo il Braga in trasferta. Prima il vantaggio firmato dal capitano Di Lorenzo, ma dopo un buon primo tempo, gli azzurri hanno abbassato troppo il ritmo concedendo ai portoghesi il gol del pareggio. I partenopei facevano fatica a creare occasioni davvero pericolose, ma ci ha pensato la difesa del Braga a combinare il pasticcio e regalando tre punti al Napoli. Il disappunto proviene ancora una volta dalla prestazione: il gioco del Napoli non è convincente come un tempo.

In particolare preoccupa la difesa, che ieri ha perso Rrhamani dopo pochi minuti per infortunio. Incerto Juan Jesus, e Natan ancora non pervenuto, anche se finalmente ha esordito entrando nel finale di partite. E preoccupa anche la condizione di Kvaratkshelia, lontano parente del fenomeno ammirato nella scorsa stagione. E soprattutto, continuano le voci sul rapporto tra l'allenatore e lo spogliatoio. Sia di Lorenzo che Garcia hanno respinto le illazioni, anche se sul web fioccano le speculazioni sul mancato abbraccio dei calciatori al tecnico dopo il gol del capitano. E infatti sono i tifosi i più preoccupati per questo incerto avvio di stagione.