Ranking Uefa, il Napoli scala due posti ed è ad un passo dalla Top 15 europea Buona notizia dopo l'esordio vincente in Champions League

Il Napoli con la vittoria di Braga sale a quota 69.000 nel ranking Uefa (che tiene conto delle ultime 5 stagioni). Gli azzurri in un solo colpo agguantano Benfica e Villarreal e si portano ad un passo dalla Top 15 chiusa dall'Atletico Madrid, non andato oltre il pari con la Lazio. Con un buon cammino nel girone, non è lontano anche l'ingresso nelle prime 13 e più in generale anche il 12esimo posto della Juventus che sarà ferma tutta la stagione a quota 80.000.

Ranking Uefa

1 Man City 126.000

2 Bayern 122.000

3 Real Madrid 108.000

4 Psg 99.000

5 Liverpool 97.000

6 Chelsea 96.000

7 Man United 89.000

8 Inter 86.000

9 Lipsia 85.000

10 Siviglia 83.000

Roma 83.000

12 Juventus 80.000

13 Barcellona 74.000

14 Bor. Dortmund 72.000

15 Atletico Madrid 70.000

16 Napoli 69.000

Benfica 69.000

Villarreal 69.000

19 Ajax 65.000

20 Porto 64.000

-----

24 Atalanta 56.000

33 Milan 48.000

40 Lazio 41.000

69 Fiorentina 22.500