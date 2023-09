IL PIZZINO SPOT di Urgo: Lezioni dalla Champions Perché il Napoli non gioca a pallone? Dubbi e perplessità sull'avvio di stagione degli azzurri...

Il Barcellona gioca a pallone, il Napoli no. Il Manchester City gioca a pallone, il Napoli no. Il Paris gioca a pallone, il Napoli no. L'Inter gioca a pallone, il Napoli no. Perfino il Milan - quello che si era messo in saccoccia 5 gol tre giorni prima in un derby ed era tornato a casa - in Champions ha giocato a pallone, ma il Napoli no. Dell'Atletico Madrid taccio, perché gioca da sempre a pallone anche quando non vince, come del resto il Real, che si muove sul velluto qualunque sia il torneo e qualunque la posta in gioco. La Lazio non conta vista la lezione appena dataci già in campionato.