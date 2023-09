A Bologna 7mila tifosi azzurri nonostante il divieto Trasferta vietata ai residenti in Campania, ma non hai tifosi che vivono al nord

Non c’è limite che tenga, quando si gioca Bologna-Napoli, in merito al divieto per i residenti in Campania e raccontando che "è impossibile bloccare quell’onda anomala, emiliana o in genere del Nord, che riempie per intero il settore riservato agli ospiti. In genere, sono in diecimila, forse di più: sono annunciati in settemila e c’è ancora una giornata a disposizione di chi ha fatto tardi o ha avuto dubbi. Ma in genere, e come abitudine, questa partita è una festa: il Napoli Club Bologna con i suoi mille iscritti, non è soltanto l’epicentro del tifo azzurro in tutta l’Emilia ma anche un concentrato di iniziative sociali".