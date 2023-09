Napoli, emergenza totale in difesa: si ferma anche Juan Jesus problema muscolare per il difensore brasiliano: niente Bologna

Tegola per il Napoli. Come comunicato dal club nel consueto report da Castel Volturno, Juan Jesus si è fermato anzitempo per un risentimento muscolare alla coscia sinistra, non prenderà parte alla trasferta di Bologna. Una pessima notizia per il Napoli che già dovrà rinunciare all’infortunato Rrahmani.