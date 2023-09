IL PIZZINO SPOT di Urgo: La prova costume Il Napoli di quest'anno è di nuovo di fronte al delittuoso dilemma della prova costume...

Il campionato è appena cominciato e l'estate sta dolorosamente finendo, ma il Napoli di quest'anno è di nuovo di fronte al delittuoso dilemma della prova costume. Un occhio ai pettorali, uno sguardo ai fianchi, qualche corsetta qua e là, una dieta ferrea ed eravamo ancora pronti per far vedere al mondo tutta la nostra irresistibile beltà. Peccato che poi non sia andata esattamente così e quello che appariva tornito era grasso, quello che sembrava tonico era moscio, quello che avresti detto scattante era torpido e ciò che avresti giurato fosse giovane era vecchio. Basterà cambiare il costume?