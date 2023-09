Napoli-Real Madrid è già sold out: biglietti esauriti per il big match Arriva anche l'annuncio del club azzurro

I biglietti sono stati polverizzati in poche ore, già la scorsa settimana quand'era partita la Fase 2 della vendita. E adesso arriva l'annuncio anche da parte del club: Napoli-Real Madrid, big match di Champions League in programma il 3 ottobre prossimo al Maradona, è sold out. Di seguito quanto si legge sul sito ufficiale del club: "SSC Napoli comunica il sold-out per la partita Napoli vs Real Madrid del 3 ottobre 2023 allo Stadio Diego Armando Maradona".